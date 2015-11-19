Рогожина (Ларионова) Мария Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожина (Ларионова) Мария Авксентьевна

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Место рождения

Golodaevka

Дата рождения

26.07.1939

Дата смерти

19.11.2015

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1939

Отец: Ларионов Авксентий Фадеевич

Мать: Ларионова Надежда Парфёновна

Golodaevka
Рождение ребёнка
09.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогожин Иван Евдокимович

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
19.11.2015
Leningrad Oblast Russia
Смерть
19.11.2015
Kirishi, Leningrad Oblast Russian Federation
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