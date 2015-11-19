Рогожина (Ларионова) Мария Авксентьевна
Место рожденияGolodaevka
Дата рождения26.07.1939
Дата смерти19.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1939
Golodaevka
Рождение ребёнка
09.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогожин Иван Евдокимович
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
19.11.2015
Leningrad Oblast Russia
Смерть
19.11.2015
Kirishi, Leningrad Oblast Russian Federation