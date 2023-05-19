Ларионова (Тамилина) Надежда Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионова (Тамилина) Надежда Парфёновна

Ларионова (Тамилина) Надежда Парфёновна

Место рождения

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis

Дата рождения

1906

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Тамилин Парфён Филимонович

Мать: Тамилина Ксения Юдевна

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Авксентий Фадеевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Авксентий Фадеевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Антонина Авксентьевна

Отец ребёнка: Ларионов Авксентий Фадеевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Авксентий Фадеевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Авксентий Фадеевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
26.07.1939

Дочь: Рогожина Мария Авксентьевна

Отец ребёнка: Ларионов Авксентий Фадеевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Авксентий Фадеевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Авксентий Фадеевич

Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close