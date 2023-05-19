Ларионова (Тамилина) Надежда Парфёновна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1991
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Тамилин Парфён Филимонович
Мать: Тамилина Ксения Юдевна
Рождение ребёнка
1926
Golodaevka
Рождение ребёнка
1927
Golodaevka
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Антонина Авксентьевна
Отец ребёнка: Ларионов Авксентий Фадеевич
Golodaevka
Рождение ребёнка
1930
Golodaevka
Рождение ребёнка
1932
Golodaevka
Рождение ребёнка
26.07.1939
Дочь: Рогожина Мария Авксентьевна
Отец ребёнка: Ларионов Авксентий Фадеевич
Golodaevka
Рождение ребёнка
1939
Golodaevka
Рождение ребёнка
1945
Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1991