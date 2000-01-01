Ларионова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ларионов Степан Степанович
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фадеевич
Golodaevka
Рождение ребёнка
1919
Сын: Ларионов Василий Степанович
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фадеевич
Golodaevka
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ларионов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фадеевич
Golodaevka
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фадеевич
Golodaevka
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларионов Степан Фадеевич
Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Golodaevka