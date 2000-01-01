Ларионова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
1919 г.р.
1921 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ларионов Степан Степанович

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фадеевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
1919

Сын: Ларионов Василий Степанович

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фадеевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ларионов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фадеевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фадеевич

Golodaevka
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Степан Фадеевич

Golodaevka
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Golodaevka
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