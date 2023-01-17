Ларионова Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ларионов Мина Терентьевич

Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фёкла Терентьевна

Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ларионов Филипп Терентьевич

Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ларионов Агап Терентьевич

Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Васта Терентьевна

Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ларионов Фадей Терентьевич

Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович

Golodaevka
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ларионов Ермалай Терентьевич

Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Рождение ребёнка
1871

Сын: Ларионов Тимофей Терентьевич

Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович

Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
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