Ларионова Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ларионов Мина Терентьевич
Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фёкла Терентьевна
Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ларионов Филипп Терентьевич
Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ларионов Агап Терентьевич
Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Васта Терентьевна
Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ларионов Фадей Терентьевич
Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович
Golodaevka
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ларионов Ермалай Терентьевич
Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ларионов Тимофей Терентьевич
Отец ребёнка: Ларионов Терентий Анисимович
Работа или профессия
Неизвестно