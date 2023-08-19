Аникей Ильин
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1718 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718 ст.
Отец: Илья Романов
Мать: Евдокия Панкратиева
Бракосочетание
Около 1737
Жена: Марина Гаврилова
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Сын: Игнатий Аникеев
Мать ребёнка: Марина Гаврилова
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Сын: Козьма Аникеев
Мать ребёнка: Марина Гаврилова
Рождение ребёнка
31.12.1748 ст.
Дочь: Мелания Аникеева
Мать ребёнка: Марина Гаврилова
Той же вотчины и деревни (Вотчины Его императорского величества сельца Воробьево) у крестьянина Анисия Ильина дочь Мелания. А Восприемником был той же вотчины крестьянин деревни Вешок Кирилл Галактио... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Дочь: Анна Аникеева
Мать ребёнка: Марина Гаврилова
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Дочь: Ирина Аникеева
Мать ребёнка: Марина Гаврилова
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Иван Аникеев
Мать ребёнка: Марина Гаврилова
Смерть
Неизвестно