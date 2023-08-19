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Аникей Ильин

Место рождения

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1718 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1686 г.р.

Мать

Вычислено 1687 г.р.

Жена

Вычислено 1717 г.р.

Дети

Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1741 г.р.
1748 г.р.
Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
Вычислено 1758 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1718 ст.

Отец: Илья Романов

Мать: Евдокия Панкратиева

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Около 1737

Жена: Марина Гаврилова

Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Сын: Игнатий Аникеев

Мать ребёнка: Марина Гаврилова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Козьма Аникеев

Мать ребёнка: Марина Гаврилова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.12.1748 ст.

Дочь: Мелания Аникеева

Мать ребёнка: Марина Гаврилова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Той же вотчины и деревни (Вотчины Его императорского величества сельца Воробьево) у крестьянина Анисия Ильина дочь Мелания. А Восприемником был той же вотчины крестьянин деревни Вешок Кирилл Галактио... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Дочь: Анна Аникеева

Мать ребёнка: Марина Гаврилова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Дочь: Ирина Аникеева

Мать ребёнка: Марина Гаврилова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Иван Аникеев

Мать ребёнка: Марина Гаврилова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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