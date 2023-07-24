Илья Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1686

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1687 г.р.

Дети

Вычислено 1718 г.р.
Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1730 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1686

Отец: Роман Емельянов?

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1717

Жена: Евдокия Панкратиева

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Аникей Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Панкратиева

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725

Сын: Михайло Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Панкратиева

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1730

Сын: Ефим Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Панкратиева

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1751
Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
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