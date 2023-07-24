Илья Романов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1686
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1686
Отец: Роман Емельянов?
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1717
Жена: Евдокия Панкратиева
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.
Сын: Аникей Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Панкратиева
Рождение ребёнка
Вычислено 1725
Сын: Михайло Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Панкратиева
Рождение ребёнка
Вычислено 1730
Сын: Ефим Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Панкратиева
Смерть
1751