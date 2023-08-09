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Евдокия Панкратиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1686 г.р.

Дети

Вычислено 1718 г.р.
Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1730 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1717

Муж: Илья Романов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Аникей Ильин

Отец ребёнка: Илья Романов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725

Сын: Михайло Ильин

Отец ребёнка: Илья Романов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1730

Сын: Ефим Ильин

Отец ребёнка: Илья Романов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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