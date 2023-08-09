Евдокия Панкратиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1717
Муж: Илья Романов
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.
Сын: Аникей Ильин
Отец ребёнка: Илья Романов
Рождение ребёнка
Вычислено 1725
Сын: Михайло Ильин
Отец ребёнка: Илья Романов
Рождение ребёнка
Вычислено 1730
Сын: Ефим Ильин
Отец ребёнка: Илья Романов
Смерть
Неизвестно