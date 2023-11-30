Мелания Аникеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Аникеева

Место рождения

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

31.12.1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1718 г.р.

Мать

Вычислено 1717 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1748 ст.

Отец: Аникей Ильин

Мать: Марина Гаврилова

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Той же вотчины и деревни (Вотчины Его императорского величества сельца Воробьево) у крестьянина Анисия Ильина дочь Мелания. А Восприемником был той же вотчины крестьянин деревни Вешок Кирилл Галактио... Показать все
Смерть
Неизвестно
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