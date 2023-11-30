Мелания Аникеева
Место рождения
Дата рождения31.12.1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1748 ст.
Отец: Аникей Ильин
Мать: Марина Гаврилова
Той же вотчины и деревни (Вотчины Его императорского величества сельца Воробьево) у крестьянина Анисия Ильина дочь Мелания. А Восприемником был той же вотчины крестьянин деревни Вешок Кирилл Галактио... Показать все
Смерть
Неизвестно