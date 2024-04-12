Марина Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717
Бракосочетание
Около 1737
Муж: Аникей Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Сын: Игнатий Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Сын: Козьма Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Ильин
Рождение ребёнка
31.12.1748 ст.
Дочь: Мелания Аникеева
Отец ребёнка: Аникей Ильин
Той же вотчины и деревни (Вотчины Его императорского величества сельца Воробьево) у крестьянина Анисия Ильина дочь Мелания. А Восприемником был той же вотчины крестьянин деревни Вешок Кирилл Галактио... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Дочь: Анна Аникеева
Отец ребёнка: Аникей Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Дочь: Ирина Аникеева
Отец ребёнка: Аникей Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Иван Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Ильин