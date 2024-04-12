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Марина Гаврилова

Место рождения

Тарасова, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Вычислено 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1718 г.р.

Дети

Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1741 г.р.
1748 г.р.
Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
Вычислено 1758 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарасова, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Около 1737

Муж: Аникей Ильин

Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Сын: Игнатий Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Ильин

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Козьма Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Ильин

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.12.1748 ст.

Дочь: Мелания Аникеева

Отец ребёнка: Аникей Ильин

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Той же вотчины и деревни (Вотчины Его императорского величества сельца Воробьево) у крестьянина Анисия Ильина дочь Мелания. А Восприемником был той же вотчины крестьянин деревни Вешок Кирилл Галактио... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Дочь: Анна Аникеева

Отец ребёнка: Аникей Ильин

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Дочь: Ирина Аникеева

Отец ребёнка: Аникей Ильин

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Иван Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Ильин

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
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