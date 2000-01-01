Седов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1859
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1859
Отец: Седов Павел Андреевич
Мать: Седова Ирина Меркуриевна
Бракосочетание
05.02.1878
Жена: Анна
с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
08.11.1880
Дочь: Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: Анна
деревня Патраково
Рождение ребёнка
18.11.1883
Сын: Седов Яков
Мать ребёнка: Анна
д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
01.04.1890
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Анна
деревня Патраково
Рождение ребёнка
24.06.1894
Дочь: Пелагея (Пелагiя) Васильевна
Мать ребёнка: Анна
д. Патраково
Рождение ребёнка
11.10.1895
Мать ребёнка: Анна
д. Патраково
Рождение ребёнка
08.11.1896
Мать ребёнка: Анна
деревня Патраково
Рождение ребёнка
26.01.1901
Мать ребёнка: Анна
деревня Патраково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна
Работа или профессия
Неизвестно
ратник 1 разр., земледелец, сельский работник