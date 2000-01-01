Седов Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1859

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1859

Отец: Седов Павел Андреевич

Мать: Седова Ирина Меркуриевна

Бракосочетание
05.02.1878

Жена: Анна

с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
08.11.1880

Дочь: Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: Анна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
18.11.1883

Сын: Седов Яков

Мать ребёнка: Анна

д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
01.04.1890

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Анна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
24.06.1894

Дочь: Пелагея (Пелагiя) Васильевна

Мать ребёнка: Анна

д. Патраково
Рождение ребёнка
11.10.1895

Сын: Седов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анна

д. Патраково
Рождение ребёнка
08.11.1896

Сын: Седов Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Анна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
26.01.1901

Сын: Седов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Анна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Иона Васильевич

Мать ребёнка: Анна

Работа или профессия
Неизвестно
ратник 1 разр., земледелец, сельский работник
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