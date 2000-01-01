Седова Ирина Меркуриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Ирина Меркуриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.04.1890

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркурий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1859

Сын: Седов Василий Павлович

Отец ребёнка: Седов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
28.09.1862

Дочь: Устинья Павловна

Отец ребёнка: Седов Павел Андреевич

деревня Патраково
Рождение ребёнка
06.10.1865

Дочь: Пелагея (Пелагiя)

Отец ребёнка: Седов Павел Андреевич

деревня Патраково
Рождение ребёнка
18.12.1868

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Седов Павел Андреевич

деревня Патраково
Рождение ребёнка
20.08.1872

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Седов Павел Андреевич

деревня Патраково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Павловна

Отец ребёнка: Седов Павел Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.04.1890
деревня Патраково
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