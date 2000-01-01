Седова Ирина Меркуриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.04.1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркурий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1859
Отец ребёнка: Седов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
28.09.1862
Дочь: Устинья Павловна
Отец ребёнка: Седов Павел Андреевич
деревня Патраково
Рождение ребёнка
06.10.1865
Дочь: Пелагея (Пелагiя)
Отец ребёнка: Седов Павел Андреевич
деревня Патраково
Рождение ребёнка
18.12.1868
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Седов Павел Андреевич
деревня Патраково
Рождение ребёнка
20.08.1872
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Седов Павел Андреевич
деревня Патраково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Павловна
Отец ребёнка: Седов Павел Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.04.1890
деревня Патраково