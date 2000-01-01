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Седов Павел Андреевич

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Место рождения

д. Патраково

Дата рождения

Около 1839

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Седов Андрей

Мать: не указана

д. Патраково
Рождение ребёнка
05.04.1859

Сын: Седов Василий Павлович

Мать ребёнка: Седова Ирина Меркуриевна

Рождение ребёнка
28.09.1862

Дочь: Устинья Павловна

Мать ребёнка: Седова Ирина Меркуриевна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
06.10.1865

Дочь: Пелагея (Пелагiя)

Мать ребёнка: Седова Ирина Меркуриевна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
18.12.1868

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Седова Ирина Меркуриевна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
20.08.1872

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Седова Ирина Меркуриевна

деревня Патраково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Павловна

Мать ребёнка: Седова Ирина Меркуриевна

Работа или профессия
Неизвестно
сельский работник, земледелец
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