Седов Павел Андреевич
Место рожденияд. Патраково
Дата рожденияОколо 1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Седов Андрей
Мать: не указана
д. Патраково
Рождение ребёнка
05.04.1859
Мать ребёнка: Седова Ирина Меркуриевна
Рождение ребёнка
28.09.1862
Дочь: Устинья Павловна
Мать ребёнка: Седова Ирина Меркуриевна
деревня Патраково
Рождение ребёнка
06.10.1865
Дочь: Пелагея (Пелагiя)
Мать ребёнка: Седова Ирина Меркуриевна
деревня Патраково
Рождение ребёнка
18.12.1868
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Седова Ирина Меркуриевна
деревня Патраково
Рождение ребёнка
20.08.1872
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Седова Ирина Меркуриевна
деревня Патраково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Павловна
Мать ребёнка: Седова Ирина Меркуриевна
Работа или профессия
Неизвестно
сельский работник, земледелец