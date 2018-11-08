Седов Филипп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Филипп Васильевич

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Место рождения

деревня Патраково

Дата рождения

08.11.1896

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1896

Отец: Седов Василий Павлович

Мать: Анна

деревня Патраково
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