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Седов Филипп Васильевич
Седов Филипп Васильевич
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Место рождения
деревня Патраково
Дата рождения
08.11.1896
Пол
Мужской
Отец
Седов Василий Павлович
1859 г.р.
Мать
(Порошина) Анна
Около 1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1896
Отец:
Седов Василий Павлович
Мать:
Анна
деревня Патраково
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