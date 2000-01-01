(Порошина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Порошина) Анна

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Место рождения

д. Поваренки, Воткинский район

Дата рождения

Около 1858

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Порошин Гаврила

Мать: Ирина

д. Поваренки, Воткинский район
Бракосочетание
05.02.1878

Муж: Седов Василий Павлович

с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
08.11.1880

Дочь: Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Седов Василий Павлович

деревня Патраково
Рождение ребёнка
18.11.1883

Сын: Седов Яков

Отец ребёнка: Седов Василий Павлович

д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
01.04.1890

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Седов Василий Павлович

деревня Патраково
Рождение ребёнка
24.06.1894

Дочь: Пелагея (Пелагiя) Васильевна

Отец ребёнка: Седов Василий Павлович

д. Патраково
Рождение ребёнка
11.10.1895

Сын: Седов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Седов Василий Павлович

д. Патраково
Рождение ребёнка
08.11.1896

Сын: Седов Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Седов Василий Павлович

деревня Патраково
Рождение ребёнка
26.01.1901

Сын: Седов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Седов Василий Павлович

деревня Патраково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седов Иона Васильевич

Отец ребёнка: Седов Василий Павлович

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