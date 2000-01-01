(Порошина) Анна
Место рожденияд. Поваренки, Воткинский район
Дата рожденияОколо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Порошин Гаврила
Мать: Ирина
д. Поваренки, Воткинский район
Бракосочетание
05.02.1878
с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
08.11.1880
Дочь: Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Седов Василий Павлович
деревня Патраково
Рождение ребёнка
18.11.1883
Сын: Седов Яков
Отец ребёнка: Седов Василий Павлович
д. Патраково Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
01.04.1890
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Седов Василий Павлович
деревня Патраково
Рождение ребёнка
24.06.1894
Дочь: Пелагея (Пелагiя) Васильевна
Отец ребёнка: Седов Василий Павлович
д. Патраково
Рождение ребёнка
11.10.1895
Отец ребёнка: Седов Василий Павлович
д. Патраково
Рождение ребёнка
08.11.1896
Отец ребёнка: Седов Василий Павлович
деревня Патраково
Рождение ребёнка
26.01.1901
Отец ребёнка: Седов Василий Павлович
деревня Патраково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Седов Василий Павлович