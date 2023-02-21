Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

д. Жужги (вверх по речке Перевозной)

Дата рождения

Около 1829

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
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Место
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Рождение
Около 1829

Отец: Косьма

Мать: не указана

д. Жужги (вверх по речке Перевозной)
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Порошин Гаврила

д. Поваренки, Воткинский район
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Порошин Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Порошин Гаврила

д. Поваренки