Ирина
Место рожденияд. Жужги (вверх по речке Перевозной)
Дата рожденияОколо 1829
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Косьма
Мать: не указана
д. Жужги (вверх по речке Перевозной)
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Порошин Гаврила
д. Поваренки, Воткинский район
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Порошин Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Порошин Гаврила
д. Поваренки