Клинникова (Камышева) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинникова (Камышева) Евдокия Александровна

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Место рождения

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край

Дата рождения

02.08.1893

Дата смерти

28.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1893

Отец: Камышев Александр Федорович

Мать: Евдокия Николаевна

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Бракосочетание
18.01.1910

Муж: Клинников Григорий Федотович

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Ей 16 лет, ему 18
Рождение ребёнка
17.03.1911

Дочь: Пискарева Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Клинников Григорий Федотович

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1913

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Клинников Григорий Федотович

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.10.1914

Дочь: Вавилова Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Клинников Григорий Федотович

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.10.1917

Сын: Клинников Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Клинников Григорий Федотович

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.03.1920

Сын: Клинников Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Клинников Григорий Федотович

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Смерть
28.07.1975
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
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