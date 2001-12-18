Клинникова (Камышева) Евдокия Александровна
Место рождениясело Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Дата рождения02.08.1893
Дата смерти28.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1893
Отец: Камышев Александр Федорович
Мать: Евдокия Николаевна
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Бракосочетание
18.01.1910
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Ей 16 лет, ему 18
Рождение ребёнка
17.03.1911
Дочь: Пискарева Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Клинников Григорий Федотович
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1913
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Клинников Григорий Федотович
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.10.1914
Дочь: Вавилова Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Клинников Григорий Федотович
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.10.1917
Сын: Клинников Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Клинников Григорий Федотович
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.03.1920
Сын: Клинников Виталий Григорьевич
Отец ребёнка: Клинников Григорий Федотович
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Смерть
28.07.1975
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край