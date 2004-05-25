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Клинников Анатолий Григорьевич

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Место рождения

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край

Дата рождения

30.10.1917

Дата смерти

25.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1917

Отец: Клинников Григорий Федотович

Мать: Клинникова Евдокия Александровна

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.09.1953

Сын: Клинников Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Клинникова Надежда Кирилловна

село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.12.1955

Сын: Клинников Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Клинникова Надежда Кирилловна

село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Бракосочетание
27.09.1957

Жена: Клинникова Надежда Кирилловна

Смерть
25.05.2004
Хабаровск
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