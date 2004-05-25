Клинников Анатолий Григорьевич
Место рождениясело Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Дата рождения30.10.1917
Дата смерти25.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1917
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.09.1953
Сын: Клинников Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Клинникова Надежда Кирилловна
село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.12.1955
Сын: Клинников Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Клинникова Надежда Кирилловна
село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Бракосочетание
27.09.1957
Смерть
25.05.2004
Хабаровск