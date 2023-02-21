Клинников Григорий Федотович
Место рождениясело Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Дата рождения28.09.1891
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1891
Отец: Клинников Федот Онуфриевич
Мать: Анна Семеновна
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Бракосочетание
18.01.1910
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Ей 16 лет, ему 18
Рождение ребёнка
17.03.1911
Дочь: Пискарева Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Александровна
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1913
Дочь: Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Александровна
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.10.1914
Дочь: Вавилова Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Александровна
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.10.1917
Сын: Клинников Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Александровна
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Смерть
1919
Рождение ребёнка
04.03.1920
Сын: Клинников Виталий Григорьевич
Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Александровна
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край