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Клинников Григорий Федотович

Место рождения

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край

Дата рождения

28.09.1891

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1891

Отец: Клинников Федот Онуфриевич

Мать: Анна Семеновна

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Бракосочетание
18.01.1910

Жена: Клинникова Евдокия Александровна

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Ей 16 лет, ему 18
Рождение ребёнка
17.03.1911

Дочь: Пискарева Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Александровна

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1913

Дочь: Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Александровна

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.10.1914

Дочь: Вавилова Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Александровна

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.10.1917

Сын: Клинников Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Александровна

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Смерть
1919
Рождение ребёнка
04.03.1920

Сын: Клинников Виталий Григорьевич

Мать ребёнка: Клинникова Евдокия Александровна

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
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