Клинникова (Приходько) Надежда Кирилловна
Место рожденияМиролюбовка, Братский район, Одесская область
Дата рождения05.03.1924
Дата смерти13.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1924
Отец: Приходько Кирилл (отчетство)?
Мать: Агафья
Миролюбовка, Братский район, Одесская область
Рождение ребёнка
19.07.1943
Дочь: Кондукова Нина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Приморский край. Первомайское село
Рождение ребёнка
14.09.1953
Сын: Клинников Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Клинников Анатолий Григорьевич
село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.12.1955
Сын: Клинников Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Клинников Анатолий Григорьевич
село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Бракосочетание
27.09.1957
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск
Смерть
13.03.2003
Хабаровск