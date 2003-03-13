Клинникова (Приходько) Надежда Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинникова (Приходько) Надежда Кирилловна

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Место рождения

Миролюбовка, Братский район, Одесская область

Дата рождения

05.03.1924

Дата смерти

13.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1924

Отец: Приходько Кирилл (отчетство)?

Мать: Агафья

Миролюбовка, Братский район, Одесская область
Рождение ребёнка
19.07.1943

Дочь: Кондукова Нина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Приморский край. Первомайское село
Рождение ребёнка
14.09.1953

Сын: Клинников Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Клинников Анатолий Григорьевич

село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.12.1955

Сын: Клинников Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Клинников Анатолий Григорьевич

село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Бракосочетание
27.09.1957

Муж: Клинников Анатолий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Хабаровск
Смерть
13.03.2003
Хабаровск
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