Клинников Виталий Григорьевич
Место рождениясело Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Дата рождения04.03.1920
Дата смерти18.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1920
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1950
Сын: Клинников Петр Витальевич
Мать ребёнка: Клинникова Анна Андреевна
1 сын, умер в возрасте 20-22 года, 1970 годы примерно
Рождение ребёнка
05.02.1952
Сын: Клинников Александр Витальевич
Мать ребёнка: Клинникова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клинников Виталий Витальевич
Мать ребёнка: Клинникова Анна Андреевна
2 по счету ребенок
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.2001