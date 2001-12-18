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Клинников Виталий Григорьевич

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Место рождения

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край

Дата рождения

04.03.1920

Дата смерти

18.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1920

Отец: Клинников Григорий Федотович

Мать: Клинникова Евдокия Александровна

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1950

Сын: Клинников Петр Витальевич

Мать ребёнка: Клинникова Анна Андреевна

1 сын, умер в возрасте 20-22 года, 1970 годы примерно
Рождение ребёнка
05.02.1952

Сын: Клинников Александр Витальевич

Мать ребёнка: Клинникова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинников Виталий Витальевич

Мать ребёнка: Клинникова Анна Андреевна

2 по счету ребенок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клинникова Анна Андреевна

Смерть
18.12.2001