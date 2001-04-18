Пискарева (Клинникова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарева (Клинникова) Александра Григорьевна

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Место рождения

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край

Дата рождения

17.03.1911

Дата смерти

22.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1911

Отец: Клинников Григорий Федотович

Мать: Клинникова Евдокия Александровна

село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискарева Васильевна

Отец ребёнка: Пискарев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискарев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Пискарев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пискарев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискарев Василий

Смерть
22.06.1986
Шипуновский район, Алтайский кра, село Хлопуново
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