Пискарева (Клинникова) Александра Григорьевна
Место рождениясело Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Дата рождения17.03.1911
Дата смерти22.06.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1911
село Буланиха, Зональный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пискарева Васильевна
Отец ребёнка: Пискарев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискарев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Пискарев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пискарев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пискарев Василий
Смерть
22.06.1986
Шипуновский район, Алтайский кра, село Хлопуново