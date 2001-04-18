Пискарев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пискарева Васильевна

Мать ребёнка: Пискарева Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискарев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Пискарева Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Пискарева Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискарева Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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