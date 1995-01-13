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(Новосельская) Капитолина Сергеевна

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Место рождения

с. Митьково Юхновского уезда Смоленской губернии

Дата рождения

28.10.1912

Дата смерти

13.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1912

Отец: Новосельский Сергей Александрович

Мать: Новосельская Александра

с. Митьково Юхновского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
29.01.1933

Сын: Ерофеев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Ерофеев Павел Александрович

Рождение ребёнка
04.04.1940

Дочь: Борина Галина

Отец ребёнка: Парфенов Николай

с. Николаевка
Рождение ребёнка
06.05.1952

Дочь: Яночкина Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Цыганов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Ерофеев Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Павел Александрович

Смерть
13.01.1995
Красногорский УЗАГС
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище
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