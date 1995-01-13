(Новосельская) Капитолина Сергеевна
Место рожденияс. Митьково Юхновского уезда Смоленской губернии
Дата рождения28.10.1912
Дата смерти13.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1912
с. Митьково Юхновского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
29.01.1933
Сын: Ерофеев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Ерофеев Павел Александрович
Рождение ребёнка
04.04.1940
Дочь: Борина Галина
Отец ребёнка: Парфенов Николай
с. Николаевка
Рождение ребёнка
06.05.1952
Дочь: Яночкина Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Цыганов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфенов Николай
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1995
Красногорский УЗАГС
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище