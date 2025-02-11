Новосельский Сергей Александрович
мужской, родился 13.07.1883, Мышенки, Дмитровский, Московская область
умер 07.01.1920, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьНовосельская ?Неизвестно г.р.
ОтецНовосельский АлександрНеизвестно г.р.
Дети
(Новосельская) Капитолина Сергеевна28.10.1912 г.р.
Новосельский Александр СергеевичПосле 1913 г.р.Показать еще 2
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Рождение
13.07.1883
Отец: Новосельский Александр
Мать: Новосельская ?
Мышенки, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новосельская) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Новосельская Александра
Рождение ребёнка
28.10.1912
Дочь: (Новосельская) Капитолина Сергеевна
Мать ребёнка: Новосельская Александра
Митькова, Слободская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
После 1913
Сын: Новосельский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Новосельская Александра
Рождение ребёнка
1917
Сын: Новосельский Борис Сергеевич
Мать ребёнка: Новосельская Александра
Ульяновская область, Россия
Смерть
07.01.1920
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область