Новосельский Сергей Александрович 13.07.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Новосельский Сергей Александрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 13.07.1883, Мышенки, Дмитровский, Московская область

умер 07.01.1920, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Новосельская ?Неизвестно г.р.
Отец
Новосельский АлександрНеизвестно г.р.
Дети
(Новосельская) Капитолина Сергеевна28.10.1912 г.р.
Новосельский Александр СергеевичПосле 1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1883

Отец: Новосельский Александр

Мать: Новосельская ?

Мышенки, Дмитровский, Московская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новосельская) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Новосельская Александра

Рождение ребёнка
28.10.1912

Дочь: (Новосельская) Капитолина Сергеевна

Мать ребёнка: Новосельская Александра

Митькова, Слободская волость, Юхновский уезд

Рождение ребёнка
После 1913

Сын: Новосельский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Новосельская Александра

Рождение ребёнка
1917

Сын: Новосельский Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Новосельская Александра

Ульяновская область, Россия

Смерть
07.01.1920
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Болезнь

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