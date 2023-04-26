Новосельская Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосельская Александра

Новосельская Александра

Место рождения

с. Митьково Юхновского уезда Смоленской губернии

Дата рождения

13.04.1888

Дата смерти

25.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Митьково Юхновского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
28.10.1912

Дочь: Капитолина Сергеевна

Отец ребёнка: Новосельский Сергей Александрович

с. Митьково Юхновского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
После 1913

Сын: Новосельский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Новосельский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Новосельский Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Новосельский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Новосельский Сергей Александрович

Смерть
25.05.1940
с. Николаевка
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close