Новосельская Александра
Место рожденияс. Митьково Юхновского уезда Смоленской губернии
Дата рождения13.04.1888
Дата смерти25.05.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Митьково Юхновского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
28.10.1912
Дочь: Капитолина Сергеевна
Отец ребёнка: Новосельский Сергей Александрович
с. Митьково Юхновского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
После 1913
Сын: Новосельский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Новосельский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Новосельский Борис Сергеевич
Отец ребёнка: Новосельский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Новосельский Сергей Александрович
Смерть
25.05.1940
с. Николаевка
Причина смерти: Болезнь