Цыганов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1914
Дата смерти30.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914
Отец: Цыганов Павел
Мать: Цыганова Ксения
Рождение ребёнка
06.05.1952
Дочь: Яночкина Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Капитолина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капитолина Сергеевна
Смерть
30.11.1991
Красногорский УЗАГС
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище