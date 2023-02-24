Цыганов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганов Иван Павлович

Цыганов Иван Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1914

Дата смерти

30.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914

Отец: Цыганов Павел

Мать: Цыганова Ксения

Рождение ребёнка
06.05.1952

Дочь: Яночкина Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Капитолина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капитолина Сергеевна

Смерть
30.11.1991
Красногорский УЗАГС
Похороны
Неизвестно
Митинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close