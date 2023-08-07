Ромашова Ирина Миновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Миней Иванович
Мать: Наталья Васильевна
Бракосочетание
09.05.1796
Рождение ребёнка
30.03.1802
Отец ребёнка: Ромашов Андрей Романович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Ромашов Андрей Романович
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Ромашов Андрей Романович
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ромашов Осип (Иосиф) Андреевич
Отец ребёнка: Ромашов Андрей Романович
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Ромашов Андрей Романович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Ромашов Андрей Романович
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1834