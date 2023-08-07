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Ромашова Ирина Миновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Миней Иванович

Мать: Наталья Васильевна

Бракосочетание
09.05.1796

Муж: Ромашов Андрей Романович

Рождение ребёнка
30.03.1802

Сын: Ромашов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ромашов Андрей Романович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ромашов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Ромашов Андрей Романович

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ромашов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ромашов Андрей Романович

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ромашов Осип (Иосиф) Андреевич

Отец ребёнка: Ромашов Андрей Романович

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ромашов Платон Андреевич

Отец ребёнка: Ромашов Андрей Романович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ромашов Пармен Андреевич

Отец ребёнка: Ромашов Андрей Романович

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1834
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