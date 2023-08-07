Миней Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Иван Яковлевич
Мать: Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Федор Минеевич
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анна Миновна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марфа Миновна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ромашова Ирина Миновна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1786