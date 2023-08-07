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Миней Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Иван Яковлевич

Мать: Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Федор Минеевич

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анна Миновна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марфа Миновна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ромашова Ирина Миновна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1786
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