Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Яков Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Миней Иванович
Мать ребёнка: Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Константин Иванович
Мать ребёнка: Матрена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно