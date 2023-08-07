Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1690 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Яков Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Миней Иванович

Мать ребёнка: Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Константин Иванович

Мать ребёнка: Матрена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно