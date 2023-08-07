Федор Минеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Миней Иванович
Мать: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мамкина Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1796
Дочь: Ефимья Федоровна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Михаил Федорович
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1801
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мавра Федоровна
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Ивановна
Смерть
Неизвестно