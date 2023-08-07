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Федор Минеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Миней Иванович

Мать: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мамкина Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.1796

Дочь: Ефимья Федоровна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Михаил Федорович

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1801

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мавра Федоровна

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Ивановна

Смерть
Неизвестно