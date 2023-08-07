Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

До 1698 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Миней Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Константин Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1783