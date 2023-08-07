Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Миней Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Константин Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1783