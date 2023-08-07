Ромашов Осип (Иосиф) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашов Осип (Иосиф) Андреевич

Место рождения

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ромашов Андрей Романович

Мать: Ромашова Ирина Миновна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Работа или профессия
С 1835
Отдан в рекруты | Должность: Отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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