Ромашов Осип (Иосиф) Андреевич
Место рожденияБулатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ромашов Андрей Романович
Мать: Ромашова Ирина Миновна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Работа или профессия
С 1835
Отдан в рекруты | Должность: Отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно