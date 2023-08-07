Ромашов Андрей Романович
Место рожденияБулатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1776
Дата смерти03.01.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Ромашов Роман Петрович
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
09.05.1796
Жена: Ромашова Ирина Миновна
Рождение ребёнка
30.03.1802
Мать ребёнка: Ромашова Ирина Миновна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Ромашова Ирина Миновна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Ромашова Ирина Миновна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ромашов Осип (Иосиф) Андреевич
Мать ребёнка: Ромашова Ирина Миновна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Ромашова Ирина Миновна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Ромашова Ирина Миновна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
03.01.1852
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии