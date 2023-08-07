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Ромашов Андрей Романович

Место рождения

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1776

Дата смерти

03.01.1852

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Ромашов Роман Петрович

Мать: Ромашова Афимья Степановна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
09.05.1796

Жена: Ромашова Ирина Миновна

Рождение ребёнка
30.03.1802

Сын: Ромашов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ромашова Ирина Миновна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ромашов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Ромашова Ирина Миновна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1809

Сын: Ромашов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ромашова Ирина Миновна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ромашов Осип (Иосиф) Андреевич

Мать ребёнка: Ромашова Ирина Миновна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ромашов Платон Андреевич

Мать ребёнка: Ромашова Ирина Миновна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ромашов Пармен Андреевич

Мать ребёнка: Ромашова Ирина Миновна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашова Анисья Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
03.01.1852
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
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