Ромашов Пармен Андреевич
Место рожденияБулатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1820
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ромашов Андрей Романович
Мать: Ромашова Ирина Миновна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1855