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Ромашов Пармен Андреевич

Место рождения

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1820

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ромашов Андрей Романович

Мать: Ромашова Ирина Миновна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1855
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