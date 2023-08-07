Ромашов Иван Андреевич
Место рожденияБулатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1809
Дата смертиМежду 1858 и 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Ромашов Андрей Романович
Мать: Ромашова Ирина Миновна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ромашов Александр Иванович
Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
10.11.1836
Сын: Ромашов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
28.11.1840
Дочь: Кольева Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ромашова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ромашова Марина Кузьминична
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1858 и 1860