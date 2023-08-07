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Ромашов Иван Андреевич

Место рождения

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1809

Дата смерти

Между 1858 и 1860

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Ромашов Андрей Романович

Мать: Ромашова Ирина Миновна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ромашов Александр Иванович

Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
10.11.1836

Сын: Ромашов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ромашов Василий Иванович

Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
28.11.1840

Дочь: Кольева Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ромашов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ромашова Ефросинья Тихоновна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ромашова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ромашова Марина Кузьминична

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашова Марина Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашова Ефросинья Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1858 и 1860
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