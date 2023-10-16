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Капппи Михаил Андреевич

Место рождения

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.

Дата рождения

22.08.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1835

Отец: Капппи Андрей Иоаннович

Мать: Мария Якоб

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
04.05.1869

Сын: Капппи Давид Михайлович

Мать ребёнка: Каппи Анна Михайловна

Рождение ребёнка
01.02.1872

Сын: Капппи Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Каппи Анна Михайловна

Рождение ребёнка
01.04.1874

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Каппи Анна Михайловна

Рождение ребёнка
21.04.1877

Дочь: Хартыкайнен Мария Михайловна

Мать ребёнка: Каппи Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каппи Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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