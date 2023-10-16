Капппи Михаил Андреевич
Место рожденияЛенинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Дата рождения22.08.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1835
Отец: Капппи Андрей Иоаннович
Мать: Мария Якоб
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
04.05.1869
Мать ребёнка: Каппи Анна Михайловна
Рождение ребёнка
01.02.1872
Мать ребёнка: Каппи Анна Михайловна
Рождение ребёнка
01.04.1874
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Каппи Анна Михайловна
Рождение ребёнка
21.04.1877
Дочь: Хартыкайнен Мария Михайловна
Мать ребёнка: Каппи Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каппи Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно