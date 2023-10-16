Хартыкайнен (Каппи) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1877
Дата смерти13.07.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1877
Отец: Капппи Михаил Андреевич
Мать: Каппи Анна Михайловна
Рождение ребёнка
02.04.1900
Дочь: Катерина Иоанновна
Отец ребёнка: Хартыкайнен Иоанн Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1906
Дочь: Анна Иоанновна
Отец ребёнка: Хартыкайнен Иоанн Михайлович
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хартыкайнен Андрей Иоанович
Отец ребёнка: Хартыкайнен Иоанн Михайлович
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1908