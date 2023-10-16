Хартыкайнен (Каппи) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хартыкайнен (Каппи) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1877

Дата смерти

13.07.1908

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1877

Отец: Капппи Михаил Андреевич

Мать: Каппи Анна Михайловна

Рождение ребёнка
02.04.1900

Дочь: Катерина Иоанновна

Отец ребёнка: Хартыкайнен Иоанн Михайлович

Рождение ребёнка
06.11.1906

Дочь: Анна Иоанновна

Отец ребёнка: Хартыкайнен Иоанн Михайлович

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хартыкайнен Андрей Иоанович

Отец ребёнка: Хартыкайнен Иоанн Михайлович

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хартыкайнен Иоанн Михайлович

Смерть
13.07.1908
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