Каппи (Суомалайнен) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1836
Дата смерти26.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1869
Отец ребёнка: Капппи Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1872
Отец ребёнка: Капппи Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
01.04.1874
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Капппи Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
21.04.1877
Дочь: Хартыкайнен Мария Михайловна
Отец ребёнка: Капппи Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1914