Каппи (Суомалайнен) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каппи (Суомалайнен) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1836

Дата смерти

26.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1869

Сын: Капппи Давид Михайлович

Отец ребёнка: Капппи Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.1872

Сын: Капппи Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Капппи Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
01.04.1874

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Капппи Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
21.04.1877

Дочь: Хартыкайнен Мария Михайловна

Отец ребёнка: Капппи Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капппи Михаил Андреевич

Смерть
26.01.1914
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