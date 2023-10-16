Хартыкайнен Иоанн Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хартыкайнен Иоанн Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1900

Дочь: Катерина Иоанновна

Мать ребёнка: Хартыкайнен Мария Михайловна

Рождение ребёнка
06.11.1906

Дочь: Анна Иоанновна

Мать ребёнка: Хартыкайнен Мария Михайловна

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хартыкайнен Андрей Иоанович

Мать ребёнка: Хартыкайнен Мария Михайловна

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хартыкайнен Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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