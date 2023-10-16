Хартыкайнен Иоанн Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1900
Дочь: Катерина Иоанновна
Мать ребёнка: Хартыкайнен Мария Михайловна
Рождение ребёнка
06.11.1906
Дочь: Анна Иоанновна
Мать ребёнка: Хартыкайнен Мария Михайловна
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хартыкайнен Андрей Иоанович
Мать ребёнка: Хартыкайнен Мария Михайловна
Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно