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(Каппи) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1874

Отец: Капппи Михаил Андреевич

Мать: Каппи Анна Михайловна

Рождение ребёнка
16.01.1906

Сын: Кюллияйнен Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Кюллияйнен Матвей Томасович

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
26.04.1907

Сын: Кюллияйнен Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Кюллияйнен Матвей Томасович

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
23.11.1910

Сын: Кюллияйнен Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Кюллияйнен Матвей Томасович

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
02.06.1912

Дочь: Кюллияйнен Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Кюллияйнен Матвей Томасович

Ленинградская обл., Гатчинский р-н., д. Марьино.
Рождение ребёнка
22.05.1915

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Кюллияйнен Матвей Томасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кюллияйнен Матвей Томасович

Смерть
Неизвестно
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