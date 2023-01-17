Артемьева (Бобкова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьева (Бобкова) Любовь Александровна

Артемьева (Бобкова) Любовь Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Бобков Александр Антонович

Мать: Бобкова ?

Рождение ребёнка
1880

Сын: Артемьев Николай

Отец ребёнка: Артемьев Федор Агафонович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Артемьев Александр

Отец ребёнка: Артемьев Федор Агафонович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Артемьев Агафоний

Отец ребёнка: Артемьев Федор Агафонович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Виктория

Отец ребёнка: Артемьев Федор Агафонович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Артемьев Артемий

Отец ребёнка: Артемьев Федор Агафонович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Федор Агафонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close