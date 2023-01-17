Артемьева (Бобкова) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Бобков Александр Антонович
Мать: Бобкова ?
Рождение ребёнка
1880
Сын: Артемьев Николай
Отец ребёнка: Артемьев Федор Агафонович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Артемьев Александр
Отец ребёнка: Артемьев Федор Агафонович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Артемьев Агафоний
Отец ребёнка: Артемьев Федор Агафонович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Виктория
Отец ребёнка: Артемьев Федор Агафонович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Артемьев Артемий
Отец ребёнка: Артемьев Федор Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно