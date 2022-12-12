(Артемьева) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Артемьева) Виктория

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Артемьев Федор Агафонович

Мать: Артемьева Любовь Александровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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