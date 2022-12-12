Бобков Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобков Александр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Бобков Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Артемьева Любовь Александровна

Мать ребёнка: Бобкова ?

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бобков Харитон Александрович

Мать ребёнка: Бобкова ?

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова ?

Смерть
Неизвестно
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