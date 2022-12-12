Бобков Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Бобков Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Артемьева Любовь Александровна
Мать ребёнка: Бобкова ?
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бобков Харитон Александрович
Мать ребёнка: Бобкова ?
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобкова ?
Смерть
Неизвестно