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Бобкова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Артемьева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Бобков Александр Антонович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бобков Харитон Александрович

Отец ребёнка: Бобков Александр Антонович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Александр Антонович

Смерть
Неизвестно
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