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Артемьев Федор Агафонович

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Место рождения

Вологодская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Артемьев Агафоний

Мать: не указана

Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Артемьев Николай

Мать ребёнка: Артемьева Любовь Александровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Артемьев Александр

Мать ребёнка: Артемьева Любовь Александровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Артемьев Агафоний

Мать ребёнка: Артемьева Любовь Александровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Виктория

Мать ребёнка: Артемьева Любовь Александровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Артемьев Артемий

Мать ребёнка: Артемьева Любовь Александровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Любовь Александровна

Смерть
Неизвестно
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