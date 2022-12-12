Артемьев Федор Агафонович
Место рожденияВологодская губерния
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Артемьев Агафоний
Мать: не указана
Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1880
Сын: Артемьев Николай
Мать ребёнка: Артемьева Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Артемьев Александр
Мать ребёнка: Артемьева Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Артемьев Агафоний
Мать ребёнка: Артемьева Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Виктория
Мать ребёнка: Артемьева Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Артемьев Артемий
Мать ребёнка: Артемьева Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно