Семенов Ларион Гарасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Семенов Гарасим (Герасим) Михеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Семенова Василиса (Васса) Давыдова
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Семенова Василиса (Васса) Давыдова
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Семенова Василиса (Васса) Давыдова
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Семенов Галактион Ларионов
Мать ребёнка: Семенова Василиса (Васса) Давыдова
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762