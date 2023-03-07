Семенов Ларион Гарасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Ларион Гарасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Семенов Гарасим (Герасим) Михеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Семенов Кирилл Ларионов

Мать ребёнка: Семенова Василиса (Васса) Давыдова

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Семенов Аверьян Ларионов

Мать ребёнка: Семенова Василиса (Васса) Давыдова

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Семенов Егор Ларионов

Мать ребёнка: Семенова Василиса (Васса) Давыдова

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Семенов Галактион Ларионов

Мать ребёнка: Семенова Василиса (Васса) Давыдова

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Василиса (Васса) Давыдова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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