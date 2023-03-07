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Семенов Егор Ларионов

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Место рождения

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Семенов Ларион Гарасимов

Мать: Семенова Василиса (Васса) Давыдова

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Семенов Конон (Кондратий) Егоров

Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Ксения Егоровна

Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Семенов Климонт Егоров

Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Евфимия Егоровна

Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Акилина Егоровна

Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Семенов Иван Егоров

Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Соломонида Егоровна

Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1790
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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