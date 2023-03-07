Семенов Егор Ларионов
Место рожденияпоч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1741
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Семенов Конон (Кондратий) Егоров
Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Ксения Егоровна
Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Евфимия Егоровна
Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Акилина Егоровна
Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Семенов Иван Егоров
Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Соломонида Егоровна
Мать ребёнка: Семенова Евфимия (Афимья) Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790