Семенов Кирилл Ларионов
Место рожденияпоч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1737
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Семенова Марина (Макрина) Ульянова
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Семенова Марина (Макрина) Ульянова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Авдотья Кириллова
Мать ребёнка: Семенова Марина (Макрина) Ульянова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795