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Семенов Кирилл Ларионов

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Место рождения

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Семенов Ларион Гарасимов

Мать: Семенова Василиса (Васса) Давыдова

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Семенов Сава Кириллов

Мать ребёнка: Семенова Марина (Макрина) Ульянова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Семенов Никита Кириллов

Мать ребёнка: Семенова Марина (Макрина) Ульянова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Авдотья Кириллова

Мать ребёнка: Семенова Марина (Макрина) Ульянова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Марина (Макрина) Ульянова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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