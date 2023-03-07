Семенов Гарасим (Герасим) Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Гарасим (Герасим) Михеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1652

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652

Отец: Семенов Михей (Михаил)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Семенов Ларион Гарасимов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1726
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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