Семенов Гарасим (Герасим) Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1652
Дата смерти1726
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1652
Отец: Семенов Михей (Михаил)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1726
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя