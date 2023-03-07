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Сентемова Матрена Герасимова

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Место рождения

поч. Тумановской мельницы, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Тумановской мельницы, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Авдотья Осипова

Отец ребёнка: Сентемов Осип Федоров

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Дарья Осипова

Отец ребёнка: Сентемов Осип Федоров

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Авдотья Осипова

Отец ребёнка: Сентемов Осип Федоров

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Сентемов Антон Осипов

Отец ребёнка: Сентемов Осип Федоров

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Осип Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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