Сентемова Матрена Герасимова
Место рожденияпоч. Тумановской мельницы, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1719
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Тумановской мельницы, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Авдотья Осипова
Отец ребёнка: Сентемов Осип Федоров
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Дарья Осипова
Отец ребёнка: Сентемов Осип Федоров
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Авдотья Осипова
Отец ребёнка: Сентемов Осип Федоров
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Сентемов Осип Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762